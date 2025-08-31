СМИ: Киев может запретить израильтянам приезжать на паломничество в Умань

https://ria.ru/20250831/kiev-2038707081.html

Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за недостаточной поддержки со стороны РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киевские власти могут запретить израильтянам приезжать в город Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за недостаточной поддержки со стороны израильского правительства, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Украинские чиновники предупредили, что гражданам Израиля может быть отказано во въезде в город Умань на предстоящие праздничные дни на фоне растущей напряженности в отношениях с Иерусалимом", - пишет издание. Издание подчеркивает, что "Киев возмущен решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху не звонить украинским лидерам в День независимости на прошлой неделе". Кроме того, украинский чиновник добавил, что Киев "требует финансовой поддержки и помощи от израильской полиции" в вопросе обеспечения визита паломников. Ежегодно десятки тысяч евреев совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в 2025 году пройдет с 22 по 24 сентября.

2025

