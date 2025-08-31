https://ria.ru/20250831/khoroshavin-2038600413.html
Экс-губернатор Сахалина учится на бетонщика
Экс-губернатор Сахалина учится на бетонщика
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, в колонии учится на бетонщика, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обучается в профессиональном училище при исправительной колонии с целью получения дополнительной рабочей специальности – бетонщик", - сказано в материалах дела. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
