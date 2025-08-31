Экс-губернатор Сахалина, получивший 15 лет колонии, раскаялся

https://ria.ru/20250831/khoroshavin-2038596520.html

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, получивший 15 лет колонии, признал вину и раскаялся во взяточничестве, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин А.В. раскаялся в содеянном, признал вину", - отмечается в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

