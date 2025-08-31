Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 31.08.2025 (обновлено: 18:35 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/khamas-2038670962.html
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 31.08.2025
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейда. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T16:09:00+03:00
2025-08-31T18:35:00+03:00
в мире
израиль
хамас
исраэль кац
египет
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038298034_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_cd348f119ff55d74c3e1cd99a372e5d5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейда."Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе. &lt;...&gt; Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции", — написал он в социальной сети X.В субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю палестинского движения на севере анклава.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html
https://ria.ru/20250828/palestina-2037997932.html
https://ria.ru/20250831/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038298034_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_40bca106832cc60bf13aa9e710e834f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, исраэль кац, египет, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Исраэль Кац, Египет, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС

Глава МО Израиля Кац заявил о ликвидации представителя ХАМАС Абу Убейды

© AP Photo / Maya LevinРазрушенные здания в Газе
Разрушенные здания в Газе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Maya Levin
Разрушенные здания в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейда.
"Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе. <...> Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции", — написал он в социальной сети X.
Cпутниковые кадры района Аз-Зейтун на юге города Газа, опубликованные американской газетой New York Times - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
NYT опубликовала спутниковые кадры разрушенного района в секторе Газа
29 августа, 11:58
В субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю палестинского движения на севере анклава.

Операция "Колесницы Гидеона — 2"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать
28 августа, 06:11
В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСИсраэль КацЕгипетБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала