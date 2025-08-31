https://ria.ru/20250831/khamas-2038670962.html
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейда.
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейда."Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе. <...> Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции", — написал он в социальной сети X.В субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли удар по ключевому представителю палестинского движения на севере анклава.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале месяца Нетаньяху заявлял о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
израиль
египет
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
