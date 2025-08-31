https://ria.ru/20250831/keln-2038641782.html

Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне

Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне - РИА Новости, 31.08.2025

Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне

Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:22:00+03:00

2025-08-31T12:22:00+03:00

2025-08-31T12:22:00+03:00

видео

в мире

кельн

германия

протесты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038641238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1e4cf5799d2210f0ccb01f83850d4b0.jpg

Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.

кельн

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор. 2025-08-31T12:22 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, в мире, кельн, германия, протесты, видео