Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне - РИА Новости, 31.08.2025
12:22 31.08.2025
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
2025
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
 
