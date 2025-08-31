https://ria.ru/20250831/keln-2038641782.html
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.
Стенка на стенку: столкновения демонстрантов и полиции в Кельне
Жесткими столкновениями с полицией обернулась демонстрация в немецком Кельне. Участники акции выступили против милитаризации Германии и за дружбу с Россией. Правоохранители задержали шествие на два часа, требуя отложить флагштоки, но получили отпор.