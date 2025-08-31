https://ria.ru/20250831/kamchatka-2038603444.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 31.08.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T02:39:00+03:00

2025-08-31T02:39:00+03:00

2025-08-31T02:39:00+03:00

происшествия

камчатский край

камчатка

россия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410919_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8bc7d54714aea0b454acc65ed62de4b7.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю. По данным ГУМЧС, сутками ранее были зафиксированы 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3, при этом в населенных пунктах региона они не ощущались. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. Ведомство также отметило продолжающуюся вулканическую активность в регионе. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", - предупредило министерство. Кроме того, продолжается повышенная активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова, добавило ГУМЧС по Камчатскому краю. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнуло ГУМЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html

камчатский край

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатский край, камчатка, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области