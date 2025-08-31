На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю.
По данным ГУМЧС, сутками ранее были зафиксированы 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3, при этом в населенных пунктах региона они не ощущались.
"За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Ведомство также отметило продолжающуюся вулканическую активность в регионе.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", - предупредило министерство.
Кроме того, продолжается повышенная активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова, добавило ГУМЧС по Камчатскому краю.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнуло ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
