Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/kamchatka-2038603444.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 31.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T02:39:00+03:00
2025-08-31T02:39:00+03:00
происшествия
камчатский край
камчатка
россия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410919_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8bc7d54714aea0b454acc65ed62de4b7.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю. По данным ГУМЧС, сутками ранее были зафиксированы 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3, при этом в населенных пунктах региона они не ощущались. "За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. Ведомство также отметило продолжающуюся вулканическую активность в регионе. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", - предупредило министерство. Кроме того, продолжается повышенная активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова, добавило ГУМЧС по Камчатскому краю. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнуло ГУМЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html
камчатский край
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410919_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_71cb7d4334c659a9cd69e91826171c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, камчатка, россия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатский край, Камчатка, Россия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщило в субботу ГУМЧС России по Камчатскому краю.
По данным ГУМЧС, сутками ранее были зафиксированы 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3, при этом в населенных пунктах региона они не ощущались.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
"За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Ведомство также отметило продолжающуюся вулканическую активность в регионе.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального. Туристам рекомендовано не приближаться к исполину", - предупредило министерство.
Кроме того, продолжается повышенная активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова, добавило ГУМЧС по Камчатскому краю.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнуло ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
26 августа, 01:57
 
ПроисшествияКамчатский крайКамчаткаРоссияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала