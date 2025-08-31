https://ria.ru/20250831/kaliningrad-2038687664.html
В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе
В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе - РИА Новости, 31.08.2025
В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе
Прокуратура проводит проверку по публикациям о конфликте подростков в городе Гусеве под Калининградом, где две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет избили... РИА Новости, 31.08.2025
происшествия
калининград
гусев
КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по публикациям о конфликте подростков в городе Гусеве под Калининградом, где две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет избили свою 13-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. В Telegram-канале Amber Mash опубликованы сообщения о том, что 13 -летнюю школьницу жестоко избили на стадионе в Гусеве. Девочке наносили удары по лицу и голове, вырывали волосы. "Гусевская городская прокуратура по поручению прокуратуры области проводит проверку по размещенным в средствах массовой информации и сети Интернет публикациям о конфликте между несовершеннолетними на территории Гусевского городского округа. По предварительной информации, 29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой", - говорится в сообщении. Отмечается, что у школьницы диагностированы ушибы и другие травмы. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
