В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе - РИА Новости, 31.08.2025
17:51 31.08.2025
В Калининградской области подростки избили школьницу на стадионе
Прокуратура проводит проверку по публикациям о конфликте подростков в городе Гусеве под Калининградом, где две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет избили...
КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по публикациям о конфликте подростков в городе Гусеве под Калининградом, где две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет избили свою 13-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. В Telegram-канале Amber Mash опубликованы сообщения о том, что 13 -летнюю школьницу жестоко избили на стадионе в Гусеве. Девочке наносили удары по лицу и голове, вырывали волосы. "Гусевская городская прокуратура по поручению прокуратуры области проводит проверку по размещенным в средствах массовой информации и сети Интернет публикациям о конфликте между несовершеннолетними на территории Гусевского городского округа. По предварительной информации, 29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой", - говорится в сообщении. Отмечается, что у школьницы диагностированы ушибы и другие травмы. В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
происшествия, калининград, гусев
Происшествия, Калининград, Гусев
КАЛИНИНГРАД, 31 авг — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по публикациям о конфликте подростков в городе Гусеве под Калининградом, где две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет избили свою 13-летнюю знакомую, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В Telegram-канале Amber Mash опубликованы сообщения о том, что 13 -летнюю школьницу жестоко избили на стадионе в Гусеве. Девочке наносили удары по лицу и голове, вырывали волосы.
"Гусевская городская прокуратура по поручению прокуратуры области проводит проверку по размещенным в средствах массовой информации и сети Интернет публикациям о конфликте между несовершеннолетними на территории Гусевского городского округа. По предварительной информации, 29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у школьницы диагностированы ушибы и другие травмы.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
