ЦАХАЛ пригрозила расправой над лидерами ХАМАС за рубежом - РИА Новости, 31.08.2025
18:29 31.08.2025
ЦАХАЛ пригрозила расправой над лидерами ХАМАС за рубежом
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль "доберется" до лидеров палестинского движения ХАМАС, остающихся за границей. "В секторе Газа мы вчера атаковали одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду... Наши действия еще не завершены. Большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, мы доберемся и до них… эта операция дополняет ряд значимых ударов ЦАХАЛ в Йемене, Ливане, Сирии и на других фронтах", - сказал Замир, его слова приводит армейская пресс-служба. Начальник генштаба добавил, что на этой неделе призванные резервисты ЦАХАЛ встанут в строй для продолжения углубления боевых действий против ХАМАС в городе Газа. Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что пресс-секретарь военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль "доберется" до лидеров палестинского движения ХАМАС, остающихся за границей.
"В секторе Газа мы вчера атаковали одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду... Наши действия еще не завершены. Большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, мы доберемся и до них… эта операция дополняет ряд значимых ударов ЦАХАЛ в Йемене, Ливане, Сирии и на других фронтах", - сказал Замир, его слова приводит армейская пресс-служба.
Начальник генштаба добавил, что на этой неделе призванные резервисты ЦАХАЛ встанут в строй для продолжения углубления боевых действий против ХАМАС в городе Газа.
Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что пресс-секретарь военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ЦАХАЛ отменила тактическое прекращение огня в Газе
29 августа, 11:49
 
В миреИзраильЙеменЛиванИсраэль КацХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
