ЦАХАЛ пригрозила расправой над лидерами ХАМАС за рубежом
ЦАХАЛ пригрозила расправой над лидерами ХАМАС за рубежом
в мире
израиль
йемен
ливан
исраэль кац
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль "доберется" до лидеров палестинского движения ХАМАС, остающихся за границей. "В секторе Газа мы вчера атаковали одного из высокопоставленных членов ХАМАС Абу Убейду... Наши действия еще не завершены. Большая часть оставшегося руководства ХАМАС находится за границей, мы доберемся и до них… эта операция дополняет ряд значимых ударов ЦАХАЛ в Йемене, Ливане, Сирии и на других фронтах", - сказал Замир, его слова приводит армейская пресс-служба. Начальник генштаба добавил, что на этой неделе призванные резервисты ЦАХАЛ встанут в строй для продолжения углубления боевых действий против ХАМАС в городе Газа. Ранее в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что пресс-секретарь военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.
