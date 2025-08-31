Рейтинг@Mail.ru
В Иране оценили объем торговых сделок с Россией - РИА Новости, 31.08.2025
21:50 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/iran-2038712715.html
В Иране оценили объем торговых сделок с Россией
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости, Марина Вялова. Объем торговых сделок между Москвой и Тегераном в сфере сельского хозяйства может достичь суммы, эквивалентной 600-700 миллионам долларов к концу марта 2026 года благодаря заключенному между странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже.
"После визита (президента Ирана) господина (Масуда) Пезешкиана в Москву и той хорошей встречи, которая у него состоялась с (президентом России) господином (Владимиром) Путиным... мы сразу же начали в рамках договора о партнерстве проводить заседания с главой минсельхоза Ольгой Лут и рядом российских банков... До того момента в области сельского хозяйства, возможно, не происходило важных событий, связанных с национальными валютами, однако благодаря подписанному договору и осуществленному нами планированию полагаю, что до конца года (этот год по иранскому календарю заканчивается 20 марта 2026 года - ред.) мы совершим сделки в национальной валюте двух стран на сумму, эквивалентную почти 600-700 миллионам долларов", - сказал министр.
Нури-Гэзельдже уточнил, что названную цифру он упомянул с осторожностью: по его словам, есть возможность, что объем сделок в национальной валюте достигнет показателя, эквивалентного миллиарду долларов, поскольку стороны запустили несколько серьезных проектов, над которыми активно работают.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
13 января, 08:11
 
