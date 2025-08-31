https://ria.ru/20250831/iran-2038640103.html

В Иране рассчитывают на рост объема торговли в Россией вдвое в 2026 году - РИА Новости, 31.08.2025

ТЕГЕРАН, 31 авг - РИА Новости. Объем торговых сделок в сфере сельского хозяйства между Ираном и Россией в 2024 году составил около 1,2 миллиарда долларов, в текущем году планируется рост этих показателей на 30-35%, в следующем они могут достичь 3 миллиарда долларов, заявил в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста РИА Новости министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже."В прошлом году (1403-й год по иранскому календарю, соответствует 20 марта 2024 года - 21 марта 2025 года - ред.), объем товарооборота между Россией и Ираном составил около 1,2 миллиарда долларов... В этом году, по моим представлениям, объем наших торговых сделок вырастет не менее чем на 30-35 процентов. Что касается 1405-го года (начнется 21 марта 2026 года - ред.), надеюсь, что эти показатели достигнут 3 миллиардов долларов в сфере сельского хозяйства", - сказал министр.

