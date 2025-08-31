Рейтинг@Mail.ru
11:50 31.08.2025 (обновлено: 11:51 31.08.2025)
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ нашла в Таиланде имущество, приобретенное на коррупционные доходы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, к которому ранее был подан иск о взыскании в доход государства незаконных активов на 480 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура РФ весной обратилась в суд Новосибирска с иском об обращении в доход государства активов Фролова, законное происхождение которых он подтвердить не смог. Приобретенные Фроловым на коррупционные доходы активы оцениваются в 480 миллионов рублей, сообщалось, что речь, среди прочего, идет о недвижимом имуществе в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. "В рамках иска установлен запрет на совершение регистрационных действий и распоряжение принадлежащим (Фроловым - ред.) недвижимым имуществом, расположенным в Королевстве Таиланд", - указано в материалах. По данным Генпрокуратуры, Фролов скрывал принадлежащую ему и его супруге дорогостоящую недвижимость. Фактически он являлся владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 дорогостоящих, в том числе грузовых, автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей. При этом за время прохождения службы с 2002 года законный доход его семьи не превысил 31 миллион рублей, уточняли в ГП. Там же установили, что Фролов оформлял имущество на родственников и доверенных лиц, только на супругу он оформил 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиру площадью 161 квадратный метр в Турции, приобретенную за 195 тысяч евро, апартаменты площадью 29,7 и 38,45 квадратных метра, расположенные в Грузии, приобретенные за 54 и 71 тысяч долларов США соответственно. Кроме того, Фролов являлся бенефициарным владельцем четверых юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 миллионов рублей. На имущество Фролова и соответчиков наложен арест. Ранее Фролова уволили с должности главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора связи с утратой доверия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям УК о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В Генпрокуратуре РФ уточняли, что Фролов попал в поле зрения надзорного ведомства во время проверки, проведенной в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 года по июнь 2019 года. Предъявленный Генпрокуратурой России иск к Великодному на сумму более 409 миллионов рублей уже удовлетворен, все приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество обращено в доход Российской Федерации.
