https://ria.ru/20250831/imuschestvo-2038638589.html
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде - РИА Новости, 31.08.2025
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
Генеральная прокуратура РФ нашла в Таиланде имущество, приобретенное на коррупционные доходы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T11:50:00+03:00
2025-08-31T11:50:00+03:00
2025-08-31T11:51:00+03:00
происшествия
россия
турция
грузия
андрей фролов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ нашла в Таиланде имущество, приобретенное на коррупционные доходы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, к которому ранее был подан иск о взыскании в доход государства незаконных активов на 480 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура РФ весной обратилась в суд Новосибирска с иском об обращении в доход государства активов Фролова, законное происхождение которых он подтвердить не смог. Приобретенные Фроловым на коррупционные доходы активы оцениваются в 480 миллионов рублей, сообщалось, что речь, среди прочего, идет о недвижимом имуществе в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. "В рамках иска установлен запрет на совершение регистрационных действий и распоряжение принадлежащим (Фроловым - ред.) недвижимым имуществом, расположенным в Королевстве Таиланд", - указано в материалах. По данным Генпрокуратуры, Фролов скрывал принадлежащую ему и его супруге дорогостоящую недвижимость. Фактически он являлся владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 дорогостоящих, в том числе грузовых, автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей. При этом за время прохождения службы с 2002 года законный доход его семьи не превысил 31 миллион рублей, уточняли в ГП. Там же установили, что Фролов оформлял имущество на родственников и доверенных лиц, только на супругу он оформил 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиру площадью 161 квадратный метр в Турции, приобретенную за 195 тысяч евро, апартаменты площадью 29,7 и 38,45 квадратных метра, расположенные в Грузии, приобретенные за 54 и 71 тысяч долларов США соответственно. Кроме того, Фролов являлся бенефициарным владельцем четверых юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 миллионов рублей. На имущество Фролова и соответчиков наложен арест. Ранее Фролова уволили с должности главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора связи с утратой доверия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям УК о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В Генпрокуратуре РФ уточняли, что Фролов попал в поле зрения надзорного ведомства во время проверки, проведенной в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 года по июнь 2019 года. Предъявленный Генпрокуратурой России иск к Великодному на сумму более 409 миллионов рублей уже удовлетворен, все приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество обращено в доход Российской Федерации.
https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html
https://ria.ru/20250523/sud-2018729497.html
https://ria.ru/20250523/sud-2018644920.html
россия
турция
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, турция, грузия, андрей фролов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Россия, Турция, Грузия, Андрей Фролов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
ГП РФ нашла в Таиланде имущество экс-главы управления Росприроднадзора Фролова
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ нашла в Таиланде имущество, приобретенное на коррупционные доходы экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, к которому ранее был подан иск о взыскании в доход государства незаконных активов на 480 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ
весной обратилась в суд Новосибирска
с иском об обращении в доход государства активов Фролова
, законное происхождение которых он подтвердить не смог. Приобретенные Фроловым на коррупционные доходы активы оцениваются в 480 миллионов рублей, сообщалось, что речь, среди прочего, идет о недвижимом имуществе в Алтайском крае
, Новосибирской области
, Турции
и Грузии
.
"В рамках иска установлен запрет на совершение регистрационных действий и распоряжение принадлежащим (Фроловым - ред.) недвижимым имуществом, расположенным в Королевстве Таиланд", - указано в материалах.
По данным Генпрокуратуры, Фролов скрывал принадлежащую ему и его супруге дорогостоящую недвижимость. Фактически он являлся владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 дорогостоящих, в том числе грузовых, автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей. При этом за время прохождения службы с 2002 года законный доход его семьи не превысил 31 миллион рублей, уточняли в ГП.
Там же установили, что Фролов оформлял имущество на родственников и доверенных лиц, только на супругу он оформил 29 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе квартиру площадью 161 квадратный метр в Турции, приобретенную за 195 тысяч евро, апартаменты площадью 29,7 и 38,45 квадратных метра, расположенные в Грузии, приобретенные за 54 и 71 тысяч долларов США
соответственно. Кроме того, Фролов являлся бенефициарным владельцем четверых юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 миллионов рублей. На имущество Фролова и соответчиков наложен арест.
Ранее Фролова уволили с должности главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора
связи с утратой доверия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям УК о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
В Генпрокуратуре РФ уточняли, что Фролов попал в поле зрения надзорного ведомства во время проверки, проведенной в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 года по июнь 2019 года.
Предъявленный Генпрокуратурой России иск к Великодному на сумму более 409 миллионов рублей уже удовлетворен, все приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество обращено в доход Российской Федерации.