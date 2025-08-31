Рейтинг@Mail.ru
20:58 31.08.2025 (обновлено: 23:20 31.08.2025)
"Масштабно мыслит!" В России высмеяли идею Литвы о заболачивании границ
"Масштабно мыслит!" В России высмеяли идею Литвы о заболачивании границ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Идея руководителя фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюса Забляцкиса о восстановлении осушенных в прошлом болот на границе с Белоруссией свидетельствует о "масштабном мышлении" ее руководства, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин."Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!" — написал он.Ранее в воскресенье директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что Литва размышляет о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности.Кроме того, чиновник призвал соседние Латвию и Эстонию, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией, последовать примеру и "использовать природу для защиты".Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка — Лаворишкес
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка — Лаворишкес. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Идея руководителя фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюса Забляцкиса о восстановлении осушенных в прошлом болот на границе с Белоруссией свидетельствует о "масштабном мышлении" ее руководства, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!" — написал он.
Ранее в воскресенье директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что Литва размышляет о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности.
Кроме того, чиновник призвал соседние Латвию и Эстонию, где также большой процент заболоченных территорий на границе с Россией и Белоруссией, последовать примеру и "использовать природу для защиты".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
