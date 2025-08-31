Рейтинг@Mail.ru
Хорошавин ежемесячно отправляет деньги, чтобы погасить штраф - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/horoshavin-2038598690.html
Хорошавин ежемесячно отправляет деньги, чтобы погасить штраф
Хорошавин ежемесячно отправляет деньги, чтобы погасить штраф - РИА Новости, 31.08.2025
Хорошавин ежемесячно отправляет деньги, чтобы погасить штраф
Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, чтобы погасить... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T00:47:00+03:00
2025-08-31T00:47:00+03:00
происшествия
хабаровский край
александр хорошавин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150557/75/1505577581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c808b1be04229e5cd5aa5e96e8e71.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, чтобы погасить назначенный за взяточничество штраф 500 миллионов рублей, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин А.В. по приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает ... написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа", - указано в материалах. Там уточняется, что также он уже перечислил в счет погашения 12 миллионов рублей. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250831/khoroshavin-2038596520.html
https://ria.ru/20250612/belykh-2022414975.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150557/75/1505577581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c927ba867805edae14fe15c836add2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, александр хорошавин
Происшествия, Хабаровский край, Александр Хорошавин
Хорошавин ежемесячно отправляет деньги, чтобы погасить штраф

Хорошавин ежемесячно отправляет десять тысяч рублей, чтобы погасить штраф

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина
Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии, ежемесячно отправляет 10 тысяч рублей из своей пенсии, чтобы погасить назначенный за взяточничество штраф 500 миллионов рублей, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Хорошавин А.В. по приговору имеет штраф в размере 500 000 000 рублей, который систематически погашает ... написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 000 рублей из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа", - указано в материалах.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экс-губернатор Сахалина, получивший 15 лет колонии, раскаялся
00:25
Там уточняется, что также он уже перечислил в счет погашения 12 миллионов рублей.
Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых
12 июня, 05:26
 
ПроисшествияХабаровский крайАлександр Хорошавин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала