В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 31.08.2025
В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которых требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Это фарс со стороны Зеленского. Гарантии безопасности для Украины – это смещение нелегитимной власти, ликвидация нацистского и русофобского режима, который занимается уничтожением пророссийских граждан, а также внеблоковый статус Украины, вне зависимости от того, кто придет на смену Зеленскому. Украина должна быть лишена военного потенциала для создания угроз у границ России", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский – это "сбитый летчик", предатель и "инородное тело" для Украины, который не способен соблюдать договоренности и выступать их гарантом. "Россия в состоянии защитить свои границы и российских граждан за ее пределами. С гарантиями, которые продвигает Зеленский, у Украины мутные перспективы. Она может развиваться только в дружбе и сотрудничестве с Россией. Только такой тандем обеспечит Украине процветание и развитие", - подчеркнул депутат.
украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины.
Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которых требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов.
"Это фарс со стороны Зеленского. Гарантии безопасности для Украины – это смещение нелегитимной власти, ликвидация нацистского и русофобского режима, который занимается уничтожением пророссийских граждан, а также внеблоковый статус Украины, вне зависимости от того, кто придет на смену Зеленскому. Украина должна быть лишена военного потенциала для создания угроз у границ России", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский – это "сбитый летчик", предатель и "инородное тело" для Украины, который не способен соблюдать договоренности и выступать их гарантом.
"Россия в состоянии защитить свои границы и российских граждан за ее пределами. С гарантиями, которые продвигает Зеленский, у Украины мутные перспективы. Она может развиваться только в дружбе и сотрудничестве с Россией. Только такой тандем обеспечит Украине процветание и развитие", - подчеркнул депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
29 августа, 17:16
 
