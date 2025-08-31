https://ria.ru/20250831/gosduma-2038686999.html
В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности
В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности - РИА Новости, 31.08.2025
В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:45:00+03:00
2025-08-31T17:45:00+03:00
2025-08-31T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которых требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Это фарс со стороны Зеленского. Гарантии безопасности для Украины – это смещение нелегитимной власти, ликвидация нацистского и русофобского режима, который занимается уничтожением пророссийских граждан, а также внеблоковый статус Украины, вне зависимости от того, кто придет на смену Зеленскому. Украина должна быть лишена военного потенциала для создания угроз у границ России", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский – это "сбитый летчик", предатель и "инородное тело" для Украины, который не способен соблюдать договоренности и выступать их гарантом. "Россия в состоянии защитить свои границы и российских граждан за ее пределами. С гарантиями, которые продвигает Зеленский, у Украины мутные перспективы. Она может развиваться только в дружбе и сотрудничестве с Россией. Только такой тандем обеспечит Украине процветание и развитие", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038372342.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности
Депутат Шеремет назвал требования Зеленского по гарантиям безопасности фарсом