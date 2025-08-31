https://ria.ru/20250831/gosduma-2038686999.html

В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности

В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности - РИА Новости, 31.08.2025

В Госдуме оценили требования Зеленского по гарантиям безопасности

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:45:00+03:00

2025-08-31T17:45:00+03:00

2025-08-31T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал фарсом требования Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для Украины. Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которых требует Украина. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансами и оружием, а также давление на Россию с помощью санкций и передача Украине российских замороженных активов. "Это фарс со стороны Зеленского. Гарантии безопасности для Украины – это смещение нелегитимной власти, ликвидация нацистского и русофобского режима, который занимается уничтожением пророссийских граждан, а также внеблоковый статус Украины, вне зависимости от того, кто придет на смену Зеленскому. Украина должна быть лишена военного потенциала для создания угроз у границ России", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский – это "сбитый летчик", предатель и "инородное тело" для Украины, который не способен соблюдать договоренности и выступать их гарантом. "Россия в состоянии защитить свои границы и российских граждан за ее пределами. С гарантиями, которые продвигает Зеленский, у Украины мутные перспективы. Она может развиваться только в дружбе и сотрудничестве с Россией. Только такой тандем обеспечит Украине процветание и развитие", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038372342.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины