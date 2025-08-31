https://ria.ru/20250831/golovin-2038645504.html

Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД

Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 31.08.2025

Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД

Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T12:49:00+03:00

2025-08-31T12:49:00+03:00

2025-08-31T12:49:00+03:00

шоубиз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858015179_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_e33f168b1ea5abcc7d27cbe8cee0ec7e.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что два штрафа по 750 рублей были выписаны Головину еще в мае, однако актер до сих пор не оплатил их. Из-за неуплаты 19 и 20 августа в отношении Головина были возбуждены два исполнительных производства. Теперь задолженность актера в 1,5 тысячи рублей взыскивают приставы.

https://ria.ru/20250829/kredit-2038232764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия