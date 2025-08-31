Рейтинг@Mail.ru
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД
12:49 31.08.2025
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что два штрафа по 750 рублей были выписаны Головину еще в мае, однако актер до сих пор не оплатил их. Из-за неуплаты 19 и 20 августа в отношении Головина были возбуждены два исполнительных производства. Теперь задолженность актера в 1,5 тысячи рублей взыскивают приставы.
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД

Актер Головин задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей

Актер Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано, что два штрафа по 750 рублей были выписаны Головину еще в мае, однако актер до сих пор не оплатил их.
Из-за неуплаты 19 и 20 августа в отношении Головина были возбуждены два исполнительных производства. Теперь задолженность актера в 1,5 тысячи рублей взыскивают приставы.
