https://ria.ru/20250831/golovin-2038645504.html
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД - РИА Новости, 31.08.2025
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД
Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:49:00+03:00
2025-08-31T12:49:00+03:00
2025-08-31T12:49:00+03:00
шоубиз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858015179_0:201:3072:1928_1920x0_80_0_0_e33f168b1ea5abcc7d27cbe8cee0ec7e.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах указано, что два штрафа по 750 рублей были выписаны Головину еще в мае, однако актер до сих пор не оплатил их. Из-за неуплаты 19 и 20 августа в отношении Головина были возбуждены два исполнительных производства. Теперь задолженность актера в 1,5 тысячи рублей взыскивают приставы.
https://ria.ru/20250829/kredit-2038232764.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858015179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_119395ae9753080fcefef14a2bb29107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Звезда сериала "Кадетство" Головин задолжал по штрафам ГИБДД
Актер Головин задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Александр Головин, известный по одной из главных ролей в телесериале "Кадетство", задолжал по штрафам ГИБДД 1,5 тысячи рублей, свидетельствуют материалы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано, что два штрафа по 750 рублей были выписаны Головину еще в мае, однако актер до сих пор не оплатил их.
Из-за неуплаты 19 и 20 августа в отношении Головина были возбуждены два исполнительных производства. Теперь задолженность актера в 1,5 тысячи рублей взыскивают приставы.