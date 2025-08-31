https://ria.ru/20250831/germaniya-2038673766.html
Глава Минтруда Германии раскритиковала заявление Мерца о соцобеспечении
Глава Минтруда Германии раскритиковала заявление Мерца о соцобеспечении
2025-08-31T16:33:00+03:00
2025-08-31T16:33:00+03:00
2025-08-31T16:33:00+03:00
в мире
германия
северный рейн-вестфалия
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна неспособна финансировать систему социального обеспечения, фактически раскритиковав позицию канцлера. В субботу Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет. "Эта дискуссия о том, что мы больше не можем себе позволить эти системы социального страхования и социальное государство, и я заранее прошу прощения за выражение - это чушь", - приводит слова министра агентство DPA. С этим заявлением она выступила на конференции земельного отделения молодежного крыла немецких социал-демократов (СДПГ) Jusos в регионе Северный Рейн-Вестфалия. При этом министр признала необходимость реформ в этой области. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
германия
северный рейн-вестфалия
в мире, германия, северный рейн-вестфалия, фридрих мерц
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Фридрих Мерц
