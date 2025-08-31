В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ

Рейтинг@Mail.ru
16:26 31.08.2025 (обновлено: 23:22 31.08.2025)
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ."Выборы запланированы на середину сентября в 427 муниципалитетах Северного Рейна — Вестфалии. Однако в четырех из них внезапная смерть кандидатов создает напряжение", — говорится в публикации газеты NOZ.Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и 59-летнем Стефане Берендесе.Отмечается, что бюллетени для голосования уже были разосланы и некоторые люди проголосовали по почте. Однако теперь процесс придется проводить заново.Издание WDR, в свою очередь, также подтверждает эту информацию.Немецкий профессор экономики Стефан Хомбург счел это подозрительным и статистически почти невозможным. Своим мнением он поделился в соцсети Х.По данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): обе партии набрали по 25 процентов.
в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ.
"Выборы запланированы на середину сентября в 427 муниципалитетах Северного Рейна — Вестфалии. Однако в четырех из них внезапная смерть кандидатов создает напряжение", — говорится в публикации газеты NOZ.
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Немцы против закрытия партии "Альтернатива для Германии", показал опрос
19 июля, 15:52
Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и 59-летнем Стефане Берендесе.
Отмечается, что бюллетени для голосования уже были разосланы и некоторые люди проголосовали по почте. Однако теперь процесс придется проводить заново.
Издание WDR, в свою очередь, также подтверждает эту информацию.
Немецкий профессор экономики Стефан Хомбург счел это подозрительным и статистически почти невозможным. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
По данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): обе партии набрали по 25 процентов.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Опрос: более 40% немцев считают, что АдГ победит на выборах в бундестаг
17 августа, 01:00
 
В миреГерманияАльтернатива для Германии (партия)
 
 
