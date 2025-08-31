https://ria.ru/20250831/germaniya-2038672558.html
В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ
В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ - РИА Новости, 31.08.2025
В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ
2025-08-31
Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ."Выборы запланированы на середину сентября в 427 муниципалитетах Северного Рейна — Вестфалии. Однако в четырех из них внезапная смерть кандидатов создает напряжение", — говорится в публикации газеты NOZ.Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и 59-летнем Стефане Берендесе.Отмечается, что бюллетени для голосования уже были разосланы и некоторые люди проголосовали по почте. Однако теперь процесс придется проводить заново.Издание WDR, в свою очередь, также подтверждает эту информацию.Немецкий профессор экономики Стефан Хомбург счел это подозрительным и статистически почти невозможным. Своим мнением он поделился в соцсети Х.По данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): обе партии набрали по 25 процентов.
германия
В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ
