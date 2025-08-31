https://ria.ru/20250831/germaniya-2038672558.html

В Германии перед выборами внезапно умерли кандидаты от партии АдГ

Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T16:26:00+03:00

2025-08-31T16:26:00+03:00

2025-08-31T23:22:00+03:00

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) внезапно умерли незадолго до местных выборов в ФРГ, сообщили немецкие СМИ."Выборы запланированы на середину сентября в 427 муниципалитетах Северного Рейна — Вестфалии. Однако в четырех из них внезапная смерть кандидатов создает напряжение", — говорится в публикации газеты NOZ.Речь идет о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и 59-летнем Стефане Берендесе.Отмечается, что бюллетени для голосования уже были разосланы и некоторые люди проголосовали по почте. Однако теперь процесс придется проводить заново.Издание WDR, в свою очередь, также подтверждает эту информацию.Немецкий профессор экономики Стефан Хомбург счел это подозрительным и статистически почти невозможным. Своим мнением он поделился в соцсети Х.По данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг правой партии (АдГ) сравнялся с рейтингом правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): обе партии набрали по 25 процентов.

германия

2025

Новости

в мире, германия, альтернатива для германии (партия)