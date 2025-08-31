Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: число погибших от голода в Газе возросло до 339 человек
14:33 31.08.2025 (обновлено: 14:44 31.08.2025)
Минздрав: число погибших от голода в Газе возросло до 339 человек
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 339 человек, включая 124 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье. "Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал семь случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 339, включая 124 ребенка", - говорится в заявлении ведомства. По данным властей сектора, в 2024 году от голода в Газе скончались 50 человек, еще четверо погибли в 2023 году. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 25 августа разрешил въехать в сектор 2654 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
© AP Photo / Jehad AlshrafiЖенщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 339 человек, включая 124 ребенка, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в воскресенье.
"Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал семь случаев гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 339, включая 124 ребенка", - говорится в заявлении ведомства.
Жители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха
30 августа, 12:54
По данным властей сектора, в 2024 году от голода в Газе скончались 50 человек, еще четверо погибли в 2023 году.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC).
По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 25 августа разрешил въехать в сектор 2654 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава БАПОР назвал Газу кладбищем международного гуманитарного права
29 августа, 14:09
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Активисты из стран Персидского залива присоединятся к прорыву блокады Газы
Вчера, 01:16
 
