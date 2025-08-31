Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, август 2025 года
08:00 31.08.2025
Лучшие фото РИА Новости, август 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, август 2025 года
Предлагаем вниманию пользователей разнообразную подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, август 2025 года

Предлагаем вниманию пользователей разнообразную подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Девушка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму.
Девушка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму
Девушка на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 28
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский.
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, на острове Русский.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 28
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 28
Российский боец в ЛНР.

Российский боец в ЛНР.

Военнослужащий группы противодействия БПЛА батальона Шрама спецназа Ахмат МО РФ на территории Луганской Народной Республики

Российский боец в ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 28
Посетители возле арт-инсталляции на фестивале "Таврида.АРТ-2025" в бухте Капсель.

Посетители возле арт-инсталляции на фестивале "Таврида.АРТ-2025" в бухте Капсель.

Посетители возле арт-инсталляции в месте проведения фестиваля молодых деятелей культуры и искусств Таврида.АРТ-2025 в бухте Капсель

Посетители возле арт-инсталляции на фестивале "Таврида.АРТ-2025" в бухте Капсель.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 28
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ансамбль флагоносцев итальянского города Кори на церемонии открытия Международного фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия) на торжественной церемонии открытия XVII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

Ансамбль флагоносцев итальянского города Кори на церемонии открытия Международного фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 28
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Показ мод в рамках форума BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды в парке "Зарядье".

Показ мод в рамках Международного форума BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве

Показ мод в рамках форума BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды в парке "Зарядье".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 28
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка.

Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка.

Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка. 24 августа 2025 года панде Катюше исполняется 2 года.

Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 28
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке.

© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
9 из 28
Отработка боевого слаживания бойцами Южной группировки войск в ЛНР.

Отработка боевого слаживания бойцами Южной группировки войск в ЛНР.

Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР

Отработка боевого слаживания бойцами Южной группировки войск в ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 28
Участницы фестиваля "Хороводы России" на площади Революции в Челябинске.

Участницы фестиваля "Хороводы России" на площади Революции в Челябинске.

Участницы фестиваля Хороводы России на площади Революции в Челябинске

Участницы фестиваля "Хороводы России" на площади Революции в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
11 из 28
Местные жители во время пожара в поселке Ольховские Дачи в ЛНР.

Местные жители во время пожара в поселке Ольховские Дачи в ЛНР.

Местные жители во время пожара в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики

Местные жители во время пожара в поселке Ольховские Дачи в ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 28
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Модель позирует перед началом презентации коллекции костюмов дизайнера Виктории Новик "Чайковский".

Модель позирует перед началом презентации авторской коллекции костюмов дизайнера Виктории Новик Чайковский. Синтез искусств в танцевальном зале Строгановского дворца Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге

Модель позирует перед началом презентации коллекции костюмов дизайнера Виктории Новик "Чайковский".

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
13 из 28
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в московском Гостином Дворе на форуме "Территория будущего. Москва 2030".

Интеллектуально-выставочное пространство Бесконечное развитие с вечными ценностями в московском Гостином дворе в рамках форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030

Выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в московском Гостином Дворе на форуме "Территория будущего. Москва 2030".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 28
Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве.
Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве
Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
15 из 28
Выступление артистов на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST.

Выступление артистов на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST.

Выступление артистов на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST , посвященном миру орловской рысистой лошади

Выступление артистов на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
16 из 28
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Дарья Грохотова (Белоруссия) выполняет упражнение на соревнованиях по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" во Дворце Ирины Виннер.

Дарья Грохотова (Белоруссия) выполняет упражнение с мячом на международных соревнованиях по художественной гимнастике Кубок Сильнейших спортсменов во Дворце Ирины Виннер

Дарья Грохотова (Белоруссия) выполняет упражнение на соревнованиях по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" во Дворце Ирины Виннер.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 28
Певица Дженнифер Лопес выступает на концерте в Ереване.
Певица Дженнифер Лопес выступает на концерте в Ереване
Певица Дженнифер Лопес выступает на концерте в Ереване.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
18 из 28
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посетители на фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве.

Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Посетители на фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
19 из 28
Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России.

Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России.

Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России

Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
20 из 28
Певица Елка выступает на конкурсе "Новая волна — 2025" в Казани.

Певица Елка выступает на конкурсе "Новая волна — 2025" в Казани.

Певица Ёлка выступает на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2025 на площадке New Wave Hall в Казани

Певица Елка выступает на конкурсе "Новая волна — 2025" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
21 из 28
Отдыхающие на набережной в Геленджике.
Отдыхающие на набережной в Геленджике
Отдыхающие на набережной в Геленджике.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
22 из 28
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Экспозиция "Путь ИТ-героя" на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в парке искусств "Музеон".

Экспозиция Путь ИТ-героя в рамках форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в парке искусств Музеон

Экспозиция "Путь ИТ-героя" на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
23 из 28
Работа артиллерийского расчета "Ахмата" в ЛНР.

Работа артиллерийского расчета "Ахмата" в ЛНР.

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 группы Шрама спецназа Ахмат МО РФ на территории Луганской Народной Республики

Работа артиллерийского расчета "Ахмата" в ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
24 из 28
Паводок в Магаданской области (скриншот видео).

Паводок в Магаданской области (скриншот видео).

Паводок в окрестностях села Клепка в Ольском районе Магаданской области

Паводок в Магаданской области (скриншот видео).

© РИА Новости / Юлия Егорова
Перейти в медиабанк
25 из 28
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Котенок породы скоттиш-страйт на выставке КоШарики Шоу в Москве
Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
26 из 28
Выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в Лужниках.

Выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в Лужниках.

Показательные выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в Лужниках

Выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в Лужниках.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
27 из 28
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Площадка форума "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники".

Площадка форума Территория будущего. Москва 2030 на территории спорткомплекса Лужники

Площадка форума "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
28 из 28
 
ФотоЛуганская Народная РеспубликаРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампПанда КатюшаМосковский зоопаркМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"БРИКСМероприятия
 
 
