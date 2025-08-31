Лучшие фото РИА Новости, август 2025 года

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске.
Российский боец в ЛНР.
Ансамбль флагоносцев итальянского города Кори на церемонии открытия Международного фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Показ мод в рамках форума BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды в парке "Зарядье".
Панда Катюша во время празднования дня рождения в вольере Московского зоопарка.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке.
Отработка боевого слаживания бойцами Южной группировки войск в ЛНР.
Участницы фестиваля "Хороводы России" на площади Революции в Челябинске.
Местные жители во время пожара в поселке Ольховские Дачи в ЛНР.
Модель позирует перед началом презентации коллекции костюмов дизайнера Виктории Новик "Чайковский".
Выставочное пространство "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в московском Гостином Дворе на форуме "Территория будущего. Москва 2030".
Выступление артистов на ежегодном конном фестивале #ORLOVFEST.
Дарья Грохотова (Белоруссия) выполняет упражнение на соревнованиях по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" во Дворце Ирины Виннер.
Посетители на фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве.
Участники автопробега на Садовом кольце в честь Дня флага России.
Певица Елка выступает на конкурсе "Новая волна — 2025" в Казани.
Экспозиция "Путь ИТ-героя" на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в парке искусств "Музеон".
Работа артиллерийского расчета "Ахмата" в ЛНР.
Паводок в Магаданской области (скриншот видео).
Выступления участников на Военно-спортивном фестивале Росгвардии в Лужниках.
Площадка форума "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники".
