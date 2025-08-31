https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html

Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине

Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине - РИА Новости, 31.08.2025

Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине

Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французы РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T10:48:00+03:00

2025-08-31T10:48:00+03:00

2025-08-31T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

франция

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи. Филиппо призвал как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды. Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС написал, что Брюссель и большинство стран-членов готовятся к длительной войне, а не к миру.

https://ria.ru/20250831/merts-2038644289.html

https://ria.ru/20250831/koshkovich-2038620227.html

брюссель

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, франция, украина, евросоюз