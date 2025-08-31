https://ria.ru/20250831/filippo-2038632640.html
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине - РИА Новости, 31.08.2025
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи. Филиппо призвал как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды. Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС написал, что Брюссель и большинство стран-членов готовятся к длительной войне, а не к миру.
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Филиппо: встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к долгой войне