Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 31.08.2025 (обновлено: 13:10 31.08.2025)
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине
Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французы
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
франция
украина
евросоюз
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи. Филиппо призвал как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды. Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС написал, что Брюссель и большинство стран-членов готовятся к длительной войне, а не к миру.
брюссель
франция
украина
в мире, брюссель, франция, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Франция, Украина, Евросоюз
Во Франции раскрыли, что готовит ЕС в конфликте на Украине

Филиппо: встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к долгой войне

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Встреча глав МИД ЕС показала, что Брюссель готовится к затягиванию конфликта, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Французы должны знать, что готовит ЕС: вечная война и огромные расходы!" — так политик отреагировал на пост главы МИД Венгрии Петера Сийярто об итогах встречи.
Мерц высказался о давлении на Россию
Филиппо призвал как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды.

Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС написал, что Брюссель и большинство стран-членов готовятся к длительной войне, а не к миру.
Каллас поставили на место после нового заявления о России
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельФранцияУкраинаЕвросоюз
 
 
