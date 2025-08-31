https://ria.ru/20250831/evrosoyuz-2038645169.html

"Война с Россией". Журналист возмутился новым шагом ЕС

"Война с Россией". Журналист возмутился новым шагом ЕС - РИА Новости, 31.08.2025

"Война с Россией". Журналист возмутился новым шагом ЕС

Журналист Томас Фази резко раскритиковал стремление Брюсселя изменить принцип голосования в Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети Х. 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журналист Томас Фази резко раскритиковал стремление Брюсселя изменить принцип голосования в Евросоюзе. Об этом он написал в соцсети Х."Безумные поджигатели войны радуются перспективе передачи еще большей власти, а именно возможности втянуть Европу в войну с Россией, антидемократическим институтам ЕС и неизбранным безумным поджигателям войны, возглавляющим их", — говорится в публикации.В субботу агентство Bloomberg сообщило, что несколько стран блока изучали возможные правовые ходы для использования принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия при голосовании по определенным решениям.Издание уточнило, что такое изменение принципа голосования позволит предпринимать "быстрые и более решительные действия" и не даст отдельным государствам блокировать шаги, получившие поддержку остальных членов объединения.В мае министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.

