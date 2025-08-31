https://ria.ru/20250831/energoobekty-2038630571.html

В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов

2025-08-31T10:23:00+03:00

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов в Одесской области."Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", — говорится в его Telegram-канале.Ночью в воскресенье в регионе объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

