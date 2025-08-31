https://ria.ru/20250831/energoobekty-2038630571.html
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов - РИА Новости, 31.08.2025
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов
Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов в Одесской области. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T10:23:00+03:00
2025-08-31T10:23:00+03:00
2025-08-31T12:08:00+03:00
в мире
одесская область
украина
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038639690_0:13:2550:1447_1920x0_80_0_0_908162dede2b8ca5564b3e13e1ee8605.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов в Одесской области."Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", — говорится в его Telegram-канале.Ночью в воскресенье в регионе объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250831/odessa-2038611614.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038639690_0:0:2268:1700_1920x0_80_0_0_225b9f421f43a11d871a791cbd79bc63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Одесская область, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов
В Одесской области повреждены четыре энергетических объекта