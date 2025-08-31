Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов
10:23 31.08.2025 (обновлено: 12:08 31.08.2025)
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов
в мире
одесская область
украина
дтэк
вооруженные силы украины
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов в Одесской области."Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", — говорится в его Telegram-канале.Ночью в воскресенье в регионе объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одесской области сообщили о повреждениях энергообъектов

В Одесской области повреждены четыре энергетических объекта

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинский холдинг ДТЭК сообщил о повреждении энергообъектов в Одесской области.
"Атакованы четыре энергетических объекта ДТЭК", — говорится в его Telegram-канале.
Ночью в воскресенье в регионе объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
