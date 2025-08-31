Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал флагманский проект России и Китая в нефтегазохимии
02:34 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
Эксперт назвал флагманский проект России и Китая в нефтегазохимии
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Флагманским совместным проектом России и Китая в нефтегазохимии является Амурский газохимический комплекс (ГХК), который реализуют "Сибур" и Sinopec, работа в рамках текущих проектов продолжится, это сотрудничество взаимовыгодно, заявил РИА Новости партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай. "Флагманским совместным российско-китайским проектом в нефтегазохимии является Амурский ГХК с участием российского "Сибура" и китайской Sinopec, последняя владеет 40% акций совместного предприятия", - сказал эксперт. "Экономическая сущность проекта заключается в том, что российское сырье, перерабатываемое на российской территории, позволяет получать нефтегазохимическую продукцию с более низкими издержками, чем некоторые аналогичные производства в самом Китае из импортного сырья - особенно более дорогого СПГ или СУГов", - пояснил он. Малков отметил, что сотрудничество России и Китая в этой сфере строится на двух направлениях: это совместные проекты в нефтегазохимической отрасли в России и поставки в Китай российского углеводородного сырья и продуктов нефтегазохимии. Тем не менее, по мнению эксперта, проект с "Сибуром" - скорее исключение для китайской промышленно-инвестиционной политики, так как КНР нацелена на продажу сделанной внутри страны продукции. Масштаб нефтегазохимической отрасли Китая кратно превосходит любую другую страну мира, за исключением США. "КНР продолжает активно развивать свою нефтегазохимию, там много крупных новых проектов с новейшими технологическими решениями, и китайские компании будут неизбежно конкурировать с российскими на рынках юго-восточной Азии в области полимеров, метанола, и других продуктов отрасли", - отметил Малков. "Так что работа в рамках текущих проектов продолжится, это сотрудничество взаимовыгодно, но рост технологических возможностей КНР и доступности сырья в Китае будет усиливать конкуренцию на рынках более высоких переделов", - заключил он. Китайская компания Sinopec является одним из акционеров "Сибура". Эти компании также вместе строят Амурский газохимический комплекс в городе Свободный (60% у "Сибура", 40% у Sinopec). Мощность будущего комплекса составит 2,3 миллиона тонн в год полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Окончание строительства ожидается в 2026 году, а выход предприятия на полную мощность - в 2027 году.
китай, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, сибур холдинг, sinopec, шос, экономика, саммит шос в китае в 2025 году
Китай, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сибур Холдинг, Sinopec, ШОС, Экономика, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Флагманским совместным проектом России и Китая в нефтегазохимии является Амурский газохимический комплекс (ГХК), который реализуют "Сибур" и Sinopec, работа в рамках текущих проектов продолжится, это сотрудничество взаимовыгодно, заявил РИА Новости партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков.
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит Путина в Китай.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Флагманским совместным российско-китайским проектом в нефтегазохимии является Амурский ГХК с участием российского "Сибура" и китайской Sinopec, последняя владеет 40% акций совместного предприятия", - сказал эксперт.
"Экономическая сущность проекта заключается в том, что российское сырье, перерабатываемое на российской территории, позволяет получать нефтегазохимическую продукцию с более низкими издержками, чем некоторые аналогичные производства в самом Китае из импортного сырья - особенно более дорогого СПГ или СУГов", - пояснил он.
Малков отметил, что сотрудничество России и Китая в этой сфере строится на двух направлениях: это совместные проекты в нефтегазохимической отрасли в России и поставки в Китай российского углеводородного сырья и продуктов нефтегазохимии.
Тем не менее, по мнению эксперта, проект с "Сибуром" - скорее исключение для китайской промышленно-инвестиционной политики, так как КНР нацелена на продажу сделанной внутри страны продукции. Масштаб нефтегазохимической отрасли Китая кратно превосходит любую другую страну мира, за исключением США.
"КНР продолжает активно развивать свою нефтегазохимию, там много крупных новых проектов с новейшими технологическими решениями, и китайские компании будут неизбежно конкурировать с российскими на рынках юго-восточной Азии в области полимеров, метанола, и других продуктов отрасли", - отметил Малков.
"Так что работа в рамках текущих проектов продолжится, это сотрудничество взаимовыгодно, но рост технологических возможностей КНР и доступности сырья в Китае будет усиливать конкуренцию на рынках более высоких переделов", - заключил он.
Китайская компания Sinopec является одним из акционеров "Сибура". Эти компании также вместе строят Амурский газохимический комплекс в городе Свободный (60% у "Сибура", 40% у Sinopec). Мощность будущего комплекса составит 2,3 миллиона тонн в год полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Окончание строительства ожидается в 2026 году, а выход предприятия на полную мощность - в 2027 году.
