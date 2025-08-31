Рейтинг@Mail.ru
Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/dzhuliani-2038719996.html
Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП
Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП - РИА Новости, 31.08.2025
Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП
Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы, сообщил его представитель Майкл Рагуса в... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T23:45:00+03:00
2025-08-31T23:45:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
руди джулиани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы, сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети Х. "Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП", - написал Рагуса. В автомобиль Джулиани врезались сзади на высокой скорости, у него диагностировали перелом грудных позвонков и рваные раны, сообщил адвокат бывшего мэра. По его словам, Джулиани сохраняет позитивный настрой и отлично восстанавливается.
https://ria.ru/20231221/zayavlenie-1917350626.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_f3d3752b2a6cb6f2fbe6912fd209ec77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, руди джулиани, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Руди Джулиани, Дональд Трамп
Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП

Экс-мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Трампа Руди Джулиани попал в ДТП

© AP Photo / Andrew HarnikРуди Джулиани
Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Руди Джулиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы, сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети Х.
"Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП", - написал Рагуса.
В автомобиль Джулиани врезались сзади на высокой скорости, у него диагностировали перелом грудных позвонков и рваные раны, сообщил адвокат бывшего мэра.
По его словам, Джулиани сохраняет позитивный настрой и отлично восстанавливается.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экс-адвокат Трампа Джулиани подал заявление о банкротстве
21 декабря 2023, 21:11
 
В миреНью-Йорк (город)СШАРуди ДжулианиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала