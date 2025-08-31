Бывший мэр Нью-Йорка попал в ДТП

https://ria.ru/20250831/dzhuliani-2038719996.html
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани попал в аварию и получил травмы, сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети Х. "Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП", - написал Рагуса. В автомобиль Джулиани врезались сзади на высокой скорости, у него диагностировали перелом грудных позвонков и рваные раны, сообщил адвокат бывшего мэра. По его словам, Джулиани сохраняет позитивный настрой и отлично восстанавливается.
