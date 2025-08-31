Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля
19:10 31.08.2025
В Москве на Киевском шоссе столкнулись четыре автомобиля
2025-08-31T19:10:00+03:00
2025-08-31T19:10:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве, движение в сторону МКАД затруднено на 4,8 километра, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Киевском шоссе (в районе улицы Атласова) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону МКАД затруднено на 4,8 километра.
Полиция и скорая помощь. Архивное фото
ДТП с участием арендованного автомобиля на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие
30 августа, 09:08
 
