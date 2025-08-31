https://ria.ru/20250831/dtp-2038628724.html
На Урале завели дело на водителя, сбившего ребенка на переходе
На Урале завели дело на водителя, сбившего ребенка на переходе
2025-08-31T09:53:00+03:00
2025-08-31T09:53:00+03:00
2025-08-31T09:53:00+03:00
происшествия
верхняя салда
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против водителя внедорожника из-за сбитого ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, который после прогулки спешил к матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Возбуждено уголовное дело в отношении него по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" – ред.). На пешеходном переходе он обязан был уступить дорогу пешеходу", – сказали агентству в ведомстве. Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняло ранее ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия "скорой". Ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать, говорили тогда в ведомстве. Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, в течение последнего периода за нарушения правил дорожного движения он привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, было назначено расследование, подчеркивали в пресс-службе. Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник, водитель иномарки остановился уже только после случившегося.
верхняя салда
свердловская область
россия
происшествия, верхняя салда, свердловская область, россия
Происшествия, Верхняя Салда, Свердловская область, Россия
На Урале завели дело на водителя, сбившего бежавшего по переходу к маме мальчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против водителя внедорожника из-за сбитого ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, который после прогулки спешил к матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
"Возбуждено уголовное дело в отношении него по статье 264 УК РФ
("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" – ред.). На пешеходном переходе он обязан был уступить дорогу пешеходу", – сказали агентству в ведомстве.
Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняло ранее ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия "скорой". Ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать, говорили тогда в ведомстве. Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, в течение последнего периода за нарушения правил дорожного движения он привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, было назначено расследование, подчеркивали в пресс-службе.
Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник, водитель иномарки остановился уже только после случившегося.