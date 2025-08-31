https://ria.ru/20250831/dtp-2038628724.html

На Урале завели дело на водителя, сбившего ребенка на переходе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против водителя внедорожника из-за сбитого ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, который после прогулки спешил к матери, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. "Возбуждено уголовное дело в отношении него по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" – ред.). На пешеходном переходе он обязан был уступить дорогу пешеходу", – сказали агентству в ведомстве. Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняло ранее ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия "скорой". Ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать, говорили тогда в ведомстве. Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, в течение последнего периода за нарушения правил дорожного движения он привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, было назначено расследование, подчеркивали в пресс-службе. Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник, водитель иномарки остановился уже только после случившегося.

