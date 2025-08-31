Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 31.08.2025
13:29 31.08.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 31.08.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области,... РИА Новости, 31.08.2025
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.
белгородская область
белгород
Новости
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

Водитель автомобиля ранен в результате атаки дрона ВСУ в белгородском селе

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области
Последствия детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
