В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель - РИА Новости, 31.08.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области,... РИА Новости, 31.08.2025
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
