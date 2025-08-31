https://ria.ru/20250831/dron-2038649771.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель

2025-08-31T13:29:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, медики госпитализируют пострадавшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.

