Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/dron-2038648230.html
В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи
В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 31.08.2025
В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:10:00+03:00
2025-08-31T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027388398_0:215:819:676_1920x0_80_0_0_f79a3e9fe17896488c6e4a2001fd4303.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Вражеский дрон атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Подробности выясняются", - сказал Рогов. По его словам, удар по скорой помощи был нанесен противником целенаправленно. "Оператор дрона прекрасно видел, что бьет не просто по гражданскому транспорту, а по скорой помощи", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250831/ataka-2038643995.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027388398_0:52:820:666_1920x0_80_0_0_e9a2e53767cac734498bfc5ea125d0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи

В селе Великая Знаменка Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой

© Фото : Владимир Рогов / TelegramБеспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Вражеский дрон атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Подробности выясняются", - сказал Рогов.
По его словам, удар по скорой помощи был нанесен противником целенаправленно.
"Оператор дрона прекрасно видел, что бьет не просто по гражданскому транспорту, а по скорой помощи", - сказал Рогов.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала