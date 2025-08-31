https://ria.ru/20250831/dron-2038648230.html

В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи

В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи - РИА Новости, 31.08.2025

В Запорожской области украинский дрон атаковал машину скорой помощи

2025-08-31

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Вражеский дрон атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Подробности выясняются", - сказал Рогов. По его словам, удар по скорой помощи был нанесен противником целенаправленно. "Оператор дрона прекрасно видел, что бьет не просто по гражданскому транспорту, а по скорой помощи", - сказал Рогов.

запорожская область

россия

2025

Новости

