В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР
2025-08-31T23:34:00+03:00
донецкая народная республика
донецк
пушкин
александр захарченко
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Акция-реквием в память о первом главе ДНР Александре Захарченко, погибшем от рук киевского режима, прошла в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии" в республике Сергей Добровольский. "Сегодня мы находимся на бульваре Пушкина возле кафе "Сепар". Возле мемориал, где погиб наш первый глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. С ребятами из "Молодой Гвардии" пришли и возложили цветы к этому стихийному мемориалу… Это важно для Донецкой Народной Республики, для всех жителей, это точно. Это тот человек, который в 2014 году смог под своим началом объединить все воюющие подразделения за нашу республику и отстоять наши территории, отстоять наши права, создать, на самом деле, в 14-м году те основы государственности, основы экономики в период полнейшей изоляции нашей республики",- сказал Добровольский. Он добавил, что в рамках акции-реквиема активисты изобразили портрет первого главы ДНР, а также провели фотовыставку архивных фотографий с участием Захарченко. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
