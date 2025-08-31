Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР
23:34 31.08.2025 (обновлено: 23:35 31.08.2025)
В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР
В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР
Акция-реквием в память о первом главе ДНР Александре Захарченко, погибшем от рук киевского режима, прошла в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой РИА Новости, 31.08.2025
донецкая народная республика
донецк
пушкин
александр захарченко
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Акция-реквием в память о первом главе ДНР Александре Захарченко, погибшем от рук киевского режима, прошла в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии" в республике Сергей Добровольский. "Сегодня мы находимся на бульваре Пушкина возле кафе "Сепар". Возле мемориал, где погиб наш первый глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. С ребятами из "Молодой Гвардии" пришли и возложили цветы к этому стихийному мемориалу… Это важно для Донецкой Народной Республики, для всех жителей, это точно. Это тот человек, который в 2014 году смог под своим началом объединить все воюющие подразделения за нашу республику и отстоять наши территории, отстоять наши права, создать, на самом деле, в 14-м году те основы государственности, основы экономики в период полнейшей изоляции нашей республики",- сказал Добровольский. Он добавил, что в рамках акции-реквиема активисты изобразили портрет первого главы ДНР, а также провели фотовыставку архивных фотографий с участием Захарченко. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
донецкая народная республика, донецк, пушкин, александр захарченко
Донецкая Народная Республика, Донецк, Пушкин, Александр Захарченко
В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР

В Донецке прошла акция-реквием в память о первом главе ДНР Захарченко

Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Акция-реквием в память о первом главе ДНР Александре Захарченко, погибшем от рук киевского режима, прошла в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии" в республике Сергей Добровольский.
"Сегодня мы находимся на бульваре Пушкина возле кафе "Сепар". Возле мемориал, где погиб наш первый глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. С ребятами из "Молодой Гвардии" пришли и возложили цветы к этому стихийному мемориалу… Это важно для Донецкой Народной Республики, для всех жителей, это точно. Это тот человек, который в 2014 году смог под своим началом объединить все воюющие подразделения за нашу республику и отстоять наши территории, отстоять наши права, создать, на самом деле, в 14-м году те основы государственности, основы экономики в период полнейшей изоляции нашей республики",- сказал Добровольский.
Он добавил, что в рамках акции-реквиема активисты изобразили портрет первого главы ДНР, а также провели фотовыставку архивных фотографий с участием Захарченко.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
