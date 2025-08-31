Рейтинг@Mail.ru
03:15 31.08.2025
Экономист объяснила, стоит ли спешить с покупкой долларов
2025-08-31T03:15:00+03:00
2025-08-31T03:15:00+03:00
экономика
рудн
доллар
рубль
эвелина гомонко
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Динамика валютных курсов свидетельствует не в пользу рубля, однако спешить с покупкой долларов не стоит, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.В настоящее время курс рубля к доллару находится в диапазоне 80-82 и многие аналитики ожидают дальнейшего ослабления. Однако поторопиться с покупкой валюты стоит лишь тем, кому предстоят скорые траты за границей."Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", — полагает Гомонко.Получить быстрый доход вряд ли удастся, поскольку колебания курса слишком ограничены и труднопрогнозируемы — проще говоря, зависят от геополитики, заключила она.
2025
экономика, рудн, доллар, рубль, эвелина гомонко, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, РУДН, Доллар, Рубль, Эвелина Гомонко, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Динамика валютных курсов свидетельствует не в пользу рубля, однако спешить с покупкой долларов не стоит, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
В настоящее время курс рубля к доллару находится в диапазоне 80-82 и многие аналитики ожидают дальнейшего ослабления. Однако поторопиться с покупкой валюты стоит лишь тем, кому предстоят скорые траты за границей.
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
Вчера, 03:18
"Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", — полагает Гомонко.
Получить быстрый доход вряд ли удастся, поскольку колебания курса слишком ограничены и труднопрогнозируемы — проще говоря, зависят от геополитики, заключила она.
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
15 августа, 02:15
 
