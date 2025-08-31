https://ria.ru/20250831/dollar-2038595585.html

Экономист объяснила, стоит ли спешить с покупкой долларов

Экономист объяснила, стоит ли спешить с покупкой долларов - РИА Новости, 31.08.2025

Экономист объяснила, стоит ли спешить с покупкой долларов

Динамика валютных курсов свидетельствует не в пользу рубля, однако спешить с покупкой долларов не стоит, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Динамика валютных курсов свидетельствует не в пользу рубля, однако спешить с покупкой долларов не стоит, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.В настоящее время курс рубля к доллару находится в диапазоне 80-82 и многие аналитики ожидают дальнейшего ослабления. Однако поторопиться с покупкой валюты стоит лишь тем, кому предстоят скорые траты за границей."Курс доллара к рублю сегодня является действительно привлекательным для покупки, по крайней мере, если вы планируете траты за границей в ближайшее время. Но с позиции получения дохода следует рассчитывать только на долгосрочную перспективу. Допускается, что к середине осени курс рубля по отношению к доллару может вернуться в диапазон 85-90 рублей", — полагает Гомонко.Получить быстрый доход вряд ли удастся, поскольку колебания курса слишком ограничены и труднопрогнозируемы — проще говоря, зависят от геополитики, заключила она.

