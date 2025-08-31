https://ria.ru/20250831/dnr-2038654735.html
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим и заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы. Но, тем не менее, уже информация об этом есть даже в публичном пространстве", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
