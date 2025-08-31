Рейтинг@Mail.ru
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 31.08.2025
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР
Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим и заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы. Но, тем не менее, уже информация об этом есть даже в публичном пространстве", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Российские разведгруппы зашли в Димитров в ДНР

Пушилин сообщил о заходе разведгрупп ВС РФ в город Димитров в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим и заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы. Но, тем не менее, уже информация об этом есть даже в публичном пространстве", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
