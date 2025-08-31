В ДНР сорвали более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре

https://ria.ru/20250831/dnr-2038639889.html
2025-08-31T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
сергей лавров
нато
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР сорвали 664 террористические атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 664 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинские военные стали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства "FP-1", которые являются более дешёвым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
