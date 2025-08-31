Рейтинг@Mail.ru
В ДНР сорвали более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 31.08.2025
В ДНР сорвали более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре
В ДНР сорвали более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре
В ДНР сорвали 664 террористические атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 31.08.2025
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР сорвали 664 террористические атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 664 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинские военные стали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства "FP-1", которые являются более дешёвым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В ДНР сорвали более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре

В ДНР за неделю сорвали 664 атаки дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре

Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР сорвали 664 террористические атаки украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 664 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские военные стали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства "FP-1", которые являются более дешёвым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
