ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Северск была проведена разведка тыловых районов противника, где на замаскированной огневой позиции была обнаружена вражеская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Точным попаданием баражжирующего боеприпаса "Ланцет" самоходка противника была выведена из строя", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате дальнейшей разведки участка был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ, который был уничтожен артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б".

