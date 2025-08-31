https://ria.ru/20250831/dnr-2038639268.html
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Северск была проведена разведка тыловых районов противника, где на замаскированной огневой позиции была обнаружена вражеская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Точным попаданием баражжирующего боеприпаса "Ланцет" самоходка противника была выведена из строя", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате дальнейшей разведки участка был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ, который был уничтожен артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б".
северск
донецкая народная республика
безопасность, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
