ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 31.08.2025
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Северск была проведена разведка тыловых районов противника, где на замаскированной огневой позиции была обнаружена вражеская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Точным попаданием баражжирующего боеприпаса "Ланцет" самоходка противника была выведена из строя", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате дальнейшей разведки участка был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ, который был уничтожен артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б".
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Северске в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в районе Северска в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Северск была проведена разведка тыловых районов противника, где на замаскированной огневой позиции была обнаружена вражеская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Точным попаданием баражжирующего боеприпаса "Ланцет" самоходка противника была выведена из строя", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате дальнейшей разведки участка был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ, который был уничтожен артиллерийским налетом 152-мм гаубиц "Мста-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
