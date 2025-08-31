Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 31.08.2025
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело - РИА Новости, 31.08.2025
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение территории Донецкой Народной Республики от киевского режима продолжает начатое первым главой ДНР Александром... РИА Новости, 31.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
донбасс
александр захарченко
денис пушилин
общество
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение территории Донецкой Народной Республики от киевского режима продолжает начатое первым главой ДНР Александром Захарченко дело. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений. &quot;Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей Республики - в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело – освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей&quot;, - написал Пушилин в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что Захарченко любят за "стойкость и твердость духа, за то, что был и остается для всех нас простым и человечным, в час испытаний взвалившим на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков". "Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, узнав, что путь, за который боролся, привел к тому, что Донбасс вернулся в родной дом, в Россию", - добавил глава ДНР.
донецкая народная республика
донецк
донбасс
донецкая народная республика, донецк, донбасс, александр захарченко, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Александр Захарченко, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело

Пушилин: освобождение ДНР от киевского режима продолжает начатое Захарченко дело

© РИА НовостиПамятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости
Памятник первому главе ДНР Александру Захарченко у здания Дома правительства в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение территории Донецкой Народной Республики от киевского режима продолжает начатое первым главой ДНР Александром Захарченко дело.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
"Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей Республики - в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело – освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Захарченко любят за "стойкость и твердость духа, за то, что был и остается для всех нас простым и человечным, в час испытаний взвалившим на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков".
"Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, узнав, что путь, за который боролся, привел к тому, что Донбасс вернулся в родной дом, в Россию", - добавил глава ДНР.
Вечер памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В России почтили память Захарченко и Кобзона
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассАлександр ЗахарченкоДенис ПушилинОбщество
 
 
