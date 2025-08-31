Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело

https://ria.ru/20250831/dnr-2038623555.html

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение территории Донецкой Народной Республики от киевского режима продолжает начатое первым главой ДНР Александром Захарченко дело. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений. "Вспоминая об Александре Захарченко, мы неизменно убеждаемся в том, что сила нашей Республики - в единстве и сплоченности. Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его дело – освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.Он подчеркнул, что Захарченко любят за "стойкость и твердость духа, за то, что был и остается для всех нас простым и человечным, в час испытаний взвалившим на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков". "Нам остается только представить, как гордился бы он сегодня, узнав, что путь, за который боролся, привел к тому, что Донбасс вернулся в родной дом, в Россию", - добавил глава ДНР.

