Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/dmitriev-2038711698.html
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе - РИА Новости, 31.08.2025
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T21:36:00+03:00
2025-08-31T21:36:00+03:00
в мире
великобритания
франция
германия
кирилл дмитриев
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4a8ee9cfef5ec465ce06adfd45dcebc.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий правого толка в Европе вызван провальной политикой властей и следованием идиотскому подходу экс-президента США Джо Байдена. Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Wall Street Journal о том, что крайне правые и популистские партии стали впервые лидировать в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии, что является последним признаком растущего недовольства избирателей в большей части континента после многих лет высоких уровней иммиграции и инфляции. "Результат провальной политики Великобритании, Франции и Германии - следование идиотскому подходу Байдена и уход от ответственности: неконтролируемая иммиграция; энергетический кризис и инфляция после отказа от дешёвого российского газа; цензура, поощряющая ложные идеи; милитаризация. Пора делать то, что правильно", - таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Wall Street Journal в соцсети Х.
https://ria.ru/20250704/bayden--2027098644.html
великобритания
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6861e24f1e48aae94f514dcbc5f0dbcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, франция, германия, кирилл дмитриев, джо байден
В мире, Великобритания, Франция, Германия, Кирилл Дмитриев, Джо Байден
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе

Дмитриев: популярность правых партий в Европе вызвана политикой Байдена

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий правого толка в Европе вызван провальной политикой властей и следованием идиотскому подходу экс-президента США Джо Байдена.
Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Wall Street Journal о том, что крайне правые и популистские партии стали впервые лидировать в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии, что является последним признаком растущего недовольства избирателей в большей части континента после многих лет высоких уровней иммиграции и инфляции.
"Результат провальной политики Великобритании, Франции и Германии - следование идиотскому подходу Байдена и уход от ответственности: неконтролируемая иммиграция; энергетический кризис и инфляция после отказа от дешёвого российского газа; цензура, поощряющая ложные идеи; милитаризация. Пора делать то, что правильно", - таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Wall Street Journal в соцсети Х.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Байден заявил, что европейские лидеры просят его вовлечься в политику
4 июля, 09:34
 
В миреВеликобританияФранцияГерманияКирилл ДмитриевДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала