Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе - 31.08.2025
Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий правого толка в Европе вызван провальной политикой властей и следованием идиотскому подходу экс-президента США Джо Байдена. Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Wall Street Journal о том, что крайне правые и популистские партии стали впервые лидировать в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии, что является последним признаком растущего недовольства избирателей в большей части континента после многих лет высоких уровней иммиграции и инфляции. "Результат провальной политики Великобритании, Франции и Германии - следование идиотскому подходу Байдена и уход от ответственности: неконтролируемая иммиграция; энергетический кризис и инфляция после отказа от дешёвого российского газа; цензура, поощряющая ложные идеи; милитаризация. Пора делать то, что правильно", - таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Wall Street Journal в соцсети Х.
