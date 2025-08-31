https://ria.ru/20250831/dmitriev-2038711698.html

Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе

Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе - РИА Новости, 31.08.2025

Дмитриев объяснил рост популярности правых партий в Европе

31.08.2025

в мире

великобритания

франция

германия

кирилл дмитриев

джо байден

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил, что рост популярности партий правого толка в Европе вызван провальной политикой властей и следованием идиотскому подходу экс-президента США Джо Байдена. Дмитриев обратил внимание на публикацию издания Wall Street Journal о том, что крайне правые и популистские партии стали впервые лидировать в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии, что является последним признаком растущего недовольства избирателей в большей части континента после многих лет высоких уровней иммиграции и инфляции. "Результат провальной политики Великобритании, Франции и Германии - следование идиотскому подходу Байдена и уход от ответственности: неконтролируемая иммиграция; энергетический кризис и инфляция после отказа от дешёвого российского газа; цензура, поощряющая ложные идеи; милитаризация. Пора делать то, что правильно", - таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Wall Street Journal в соцсети Х.

великобритания

франция

германия

2025

