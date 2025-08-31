https://ria.ru/20250831/deripaska-2038688738.html

Дерипаска дал совет по борьбе с желающими "распотрошить" российские активы

Россия должна судить представителей стран Запада, которые пытаются украсть ее замороженные активы, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале.

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия должна судить представителей стран Запада, которые пытаются украсть ее замороженные активы, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале."На чужой каравай рот не разевай! Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы", — написал он.Предприниматель добавил, что помешать этому может только приговор, вынесенный российским судом. При этом помимо тюремного срока необходима также конфискация имущества всех причастных — от секретарей и юристов до министров ЕС.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025-го эта сумма составила 10,1 миллиарда евро.Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства.

