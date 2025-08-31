https://ria.ru/20250831/chikungunya-2038664021.html

Медики перечислили симптомы лихорадки чикунгунья

Медики перечислили симптомы лихорадки чикунгунья

Медики перечислили симптомы лихорадки чикунгунья

Температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость могут быть симптомами лихорадки...

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура тела до плюс 40 градусов, сильная головная боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошнота и слабость могут быть симптомами лихорадки чикунгунья, эта болезнь передается человеку только через укусы насекомых, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Симптомы проявляются через 4-8 дней после заражения и включают повышенную температуру тела (до плюс 40 градусов), сильную головную боль, боль в суставах и мышцах, сыпь на теле, отеки, тошноту и слабость. Лечение заболевания проводится симптоматически в инфекционном стационаре. Основная мера профилактики — защита от укусов комаров в регионах, где эта болезнь распространена", - рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1 Алексей Самков, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что Чикунгунья передается человеку через укусы кровососущих насекомых, а не воздушно-капельным или контактным путем. Это означает, что даже при завозных случаях заболевание не может распространяться между людьми при бытовых контактах. "Если вы вернулись из поездки в регионы, где распространена чикунгунья, при появлении симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу", - отмечается в сообщении.

