Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину

Daily Express: трое из пяти британцев не хотят воевать в случае атаки на страну
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трое из пяти британцев не стали бы воевать за родину в случае нападения на Великобританию, следует из результатов исследования газеты Daily Express.
"Трое из пяти британцев не стали бы воевать за Великобританию, если бы страна оказалась под ударом... Из опрошенных 64% заявили, что они не хотели бы присоединиться к армии в случае войны", - говорится в публикации издания.
Примечательно, что нежелание воевать преобладает во всех возрастных группах, в том числе среди участников исследования от 18 до 24 лет (52%) и респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (51%).
Издание не приводит данные о сроках проведения исследования и количестве его участников.
Согласно результатам исследования, опубликованного в четверг компанией YouGov, 82% британцев считают, что Великобритания находится в плачевном состоянии, при этом 60% ожидают ухудшения ситуации в ближайший год.
