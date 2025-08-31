https://ria.ru/20250831/britanija-2038602676.html

Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину

Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину - РИА Новости, 31.08.2025

Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину

Трое из пяти британцев не стали бы воевать за родину в случае нападения на Великобританию, следует из результатов исследования газеты Daily Express. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T02:23:00+03:00

2025-08-31T02:23:00+03:00

2025-08-31T02:59:00+03:00

в мире

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трое из пяти британцев не стали бы воевать за родину в случае нападения на Великобританию, следует из результатов исследования газеты Daily Express. "Трое из пяти британцев не стали бы воевать за Великобританию, если бы страна оказалась под ударом... Из опрошенных 64% заявили, что они не хотели бы присоединиться к армии в случае войны", - говорится в публикации издания. Примечательно, что нежелание воевать преобладает во всех возрастных группах, в том числе среди участников исследования от 18 до 24 лет (52%) и респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (51%). Издание не приводит данные о сроках проведения исследования и количестве его участников. Согласно результатам исследования, опубликованного в четверг компанией YouGov, 82% британцев считают, что Великобритания находится в плачевном состоянии, при этом 60% ожидают ухудшения ситуации в ближайший год.

https://ria.ru/20250830/ukraina-2038445217.html

https://ria.ru/20250602/britanija-2020439801.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания