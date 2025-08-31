Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину - РИА Новости, 31.08.2025
02:23 31.08.2025
Опрос показал, что большинство британцев не хотят воевать за родину
в мире
великобритания
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Трое из пяти британцев не стали бы воевать за родину в случае нападения на Великобританию, следует из результатов исследования газеты Daily Express. "Трое из пяти британцев не стали бы воевать за Великобританию, если бы страна оказалась под ударом... Из опрошенных 64% заявили, что они не хотели бы присоединиться к армии в случае войны", - говорится в публикации издания. Примечательно, что нежелание воевать преобладает во всех возрастных группах, в том числе среди участников исследования от 18 до 24 лет (52%) и респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (51%). Издание не приводит данные о сроках проведения исследования и количестве его участников. Согласно результатам исследования, опубликованного в четверг компанией YouGov, 82% британцев считают, что Великобритания находится в плачевном состоянии, при этом 60% ожидают ухудшения ситуации в ближайший год.
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
