ПВО сбила 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами

2025-08-31T21:45:00+03:00

2025-08-31T21:45:00+03:00

2025-08-31T23:26:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России, сообщили в Минобороны."Тридцать первого августа с 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — уточнили в министерстве.Военные сбили: Украинские войска ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.

