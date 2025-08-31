https://ria.ru/20250831/bpla-2038712625.html
ПВО сбила 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами
2025-08-31T21:45:00+03:00
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России, сообщили в Минобороны."Тридцать первого августа с 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — уточнили в министерстве.Военные сбили: Украинские войска ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты и мирные населенные пункты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
