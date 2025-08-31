Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 31.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 31.08.2025
ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 31.08.2025
ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В посёлке Дубино Краснояружского района в результате удара дрона по работающей в поле спецтехнике водитель получил баротравму. Попутным транспортом он доставлен в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Техника повреждена. В селе Тулянка Валуйского округа дрон атаковал припаркованную "Газель"… В хуторе Михайловка в результате детонации беспилотника повреждено частное домовладение. В хуторе Леоновка от удара FPV-дрона повреждены остекление и фасад частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта, еще один дрон атаковал село Козинка Грайворонского округа. Посёлок Борисовка Борисовского района атаковали три дрона, на участке автодороги Стригуны - Новоалександровка БПЛА атаковал грузовой автомобиль, уточнил глава региона.
"В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник ударил по стоянке предприятия - различные повреждения зафиксированы у пяти грузовых автомобилей. В Белгородском районе в посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона повреждены коммерческий объект и три автомобиля", - подчеркнул Гладков.
