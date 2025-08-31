https://ria.ru/20250831/bpla-2038699657.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.08.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T19:38:00+03:00

2025-08-31T19:38:00+03:00

2025-08-31T19:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 13.40 мск, спустя пять часов 40 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20250831/vsu-2038631317.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков