ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
2025-08-31T17:54:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого августа с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
