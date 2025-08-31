https://ria.ru/20250831/bpla-2038687982.html

ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцать первого августа с 12.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

