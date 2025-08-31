Болгарский депутат заявил, что страна не в состоянии помогать Украине
Михайлов: поддержки Украины хотят не сами болгары, а власти, повинующиеся ЕС
ЖЕНЕВА, 31 авг — РИА Новости. Болгария не в состоянии оказывать помощь Украине, у многих ее жителей даже нет водопроводной воды, заявил РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.
"Власти принимают такие решения, чтобы поддержать политику Евросоюза. Но у нас нет денег на поддержку Украины. Как мы поможем Украине, если у наших людей даже нет воды? Поддержки Украины хочет не болгарский народ, а только люди у власти, которые во всем следуют Евросоюзу. А ЕС хочет построить у нас заводы войны", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Болгарии "любого, кто высказывает несогласие с проевропейским и пронатовским курсом, приравнивают к сторонникам России".
"В Болгарии есть один вопрос: "Ты против Украины или против России?". Когда мы говорили, что мы против войны, потому что она не выгодна никому, нам говорили, что мы "пророссийские", — отметил Михайлов.
При этом, по словам депутата, народ "не может выразить свое мнение, потому что выборы в нашей стране ненастоящие".
В марте после акций протеста с требованием аннулировать выборы в Народное собрание (парламент), Конституционный суд Болгарии признал недействительными результаты парламентских выборов в Народное собрание 51-го созыва, проведенных в стране 27 октября. В итоге оппозиционная партия "Величие" попала в парламент с десятью депутатами.
В начале августа посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила в интервью РИА Новости, что Болгария строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Украины.
Примерами недружественных действий она назвала поставки вооружений и военной помощи киевскому режиму, дискуссии о совместном с Украиной производстве БПЛА. В политическом плане — бездоказательные обвинения российской стороны в якобы совершении военных преступлений, отрицании новых территориальных реалий и согласие с любыми русофобскими инициативами Запада.
Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что Болгария в начале конфликта тайно поставляла Киеву боеприпасы, "обеспечив до трети потребностей украинских военных", при этом поставки шли из Болгарии не напрямую, а через посреднические фирмы, в том числе в Польше. МИД Украины позже подтвердил, что Болгария оказывала Киеву помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.