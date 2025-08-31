Рейтинг@Mail.ru
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана - РИА Новости, 31.08.2025
10:09 31.08.2025
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана - РИА Новости, 31.08.2025
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана
Здание инфекционной больницы ы Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк. РИА Новости, 31.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Здание инфекционной больницы ы Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк. "Здание инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы, а также профильные заместители председателя правительства ЕАО и начальники департаментов", - написала Костюк в своем Telegram-канале. По ее словам, проводится оценка нанесенного ущерба, идет устранение последствий непогоды, а также обеспечение защиты других этажей здания от осадков. Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме. "Также в пострадавших от урагана районах аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. Завтра на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций будут рассмотрены вопросы о проведении восстановительных работ", - отметила Костюк. Как сообщает мэрия Биробиджана, в городе коммунальные службы устраняют последствия непогоды, приводят в порядок автодороги, тротуары. Работники коммунального предприятия убирают поваленные деревья. Аварийные бригады ДРСК восстанавливают электроснабжение. Управляющие компании также собирают информацию по всему своему жилфонду, чтобы определить, какой ущерб нанес многоквартирным домам ливень и ветер и какие работы необходимо оперативно провести.
биробиджан
Новости
происшествия, биробиджан
Происшествия, Биробиджан
Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана

Ураганный ветер повредил крышу и подтопил этаж инфекционной больницы в ЕАО

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Здание инфекционной больницы ы Биробиджане пострадало от ураганного ветра и ливней, сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк.
"Здание инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы, а также профильные заместители председателя правительства ЕАО и начальники департаментов", - написала Костюк в своем Telegram-канале.
По ее словам, проводится оценка нанесенного ущерба, идет устранение последствий непогоды, а также обеспечение защиты других этажей здания от осадков. Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме.
"Также в пострадавших от урагана районах аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач. Завтра на внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций будут рассмотрены вопросы о проведении восстановительных работ", - отметила Костюк.
Как сообщает мэрия Биробиджана, в городе коммунальные службы устраняют последствия непогоды, приводят в порядок автодороги, тротуары. Работники коммунального предприятия убирают поваленные деревья. Аварийные бригады ДРСК восстанавливают электроснабжение. Управляющие компании также собирают информацию по всему своему жилфонду, чтобы определить, какой ущерб нанес многоквартирным домам ливень и ветер и какие работы необходимо оперативно провести.
