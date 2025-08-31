https://ria.ru/20250831/bespilotniki-2038651460.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех - РИА Новости, 31.08.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области возросло до четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области возросло до четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести. "Количество пострадавших в Беловском районе увеличилось до четырёх. В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин лёгкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех
