Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/bespilotniki-2038651460.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех - РИА Новости, 31.08.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех
Число пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области возросло до четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:51:00+03:00
2025-08-31T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области возросло до четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее он сообщал, что два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести. "Количество пострадавших в Беловском районе увеличилось до четырёх. В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин лёгкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
Число пострадавших при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех

Хиинштейн: при атаке БПЛА в Беловском районе пострадали 4 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области возросло до четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал, что два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Количество пострадавших в Беловском районе увеличилось до четырёх. В результате утренней атаки в Беловском районе ранены также два сотрудника МВД. У 48-летнего и 33-летнего мужчин лёгкие осколочные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, оба сотрудника от госпитализации отказались", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала