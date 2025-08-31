https://ria.ru/20250831/bespilotnik-2038712468.html

Американский беспилотник кружит над Черным морем

Американский беспилотник кружит над Черным морем - РИА Новости, 31.08.2025

Американский беспилотник кружит над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T21:44:00+03:00

2025-08-31T21:44:00+03:00

2025-08-31T21:44:00+03:00

в мире

черное море

сицилия

flightradar24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:358:3617:2393_1920x0_80_0_0_6eeb6a4a2d3ecf345fb78e0344b10cce.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24. По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении. В воскресенье указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион. Дрон сделал несколько кругов над южной частью Чёрного моря. RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения.

https://ria.ru/20250822/smi-2036899518.html

черное море

сицилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, сицилия, flightradar24