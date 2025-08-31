https://ria.ru/20250831/bespilotnik-2038712468.html
Американский беспилотник кружит над Черным морем
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24. По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении. В воскресенье указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион. Дрон сделал несколько кругов над южной частью Чёрного моря. RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения.
