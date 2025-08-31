Рейтинг@Mail.ru
Американский беспилотник кружит над Черным морем - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/bespilotnik-2038712468.html
Американский беспилотник кружит над Черным морем
Американский беспилотник кружит над Черным морем - РИА Новости, 31.08.2025
Американский беспилотник кружит над Черным морем
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T21:44:00+03:00
2025-08-31T21:44:00+03:00
в мире
черное море
сицилия
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:358:3617:2393_1920x0_80_0_0_6eeb6a4a2d3ecf345fb78e0344b10cce.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24. По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении. В воскресенье указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион. Дрон сделал несколько кругов над южной частью Чёрного моря. RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения.
https://ria.ru/20250822/smi-2036899518.html
черное море
сицилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:0:4822:3616_1920x0_80_0_0_fd047092cd3bf449d9cbe5b3a5fac93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, сицилия, flightradar24
В мире, Черное море, Сицилия, Flightradar24
Американский беспилотник кружит над Черным морем

Flightradar24: американский разведывательный дрон R -4B кружит над Черным морем

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружит в воздушном пространстве над Черным морем, следует из данных ресурса Flightradar24.
По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении.
В воскресенье указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион. Дрон сделал несколько кругов над южной частью Чёрного моря.
RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву
22 августа, 06:51
 
В миреЧерное мореСицилияFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала