В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны

В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны - РИА Новости, 31.08.2025

В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны

Начавшиеся в воскресенье учения ОДКБ носят открытый характере, они были заявлены заранее и перенесены вглубь территории Белоруссии, чтобы снизить напряженность

2025-08-31T14:42:00+03:00

ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг - РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье учения ОДКБ носят открытый характере, они были заявлены заранее и перенесены вглубь территории Белоруссии, чтобы снизить напряженность и показать открытость, заявил журналистам начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко после церемонии открытия учений. "Мы заранее заявили о том, что мы проводим такие учения. Мы заранее обозначили то место, где мы их проводим. Мы не скрываем сценарий содержания и приглашаем всех посетить и посмотреть возможные эпизоды, которые будут отрабатываться в этих учениях. Как показатель, что все открыто, - вы здесь присутствуете, и я уверен, что вас еще пригласят на активную фазу", - сказал Муравейко журналистам. Он подтвердил, что учения не случайно перенесены вглубь страны. "Такое решение было принято президентом нашей страны, чтобы снизить напряженность, показать открытость и толерантность нашего белорусского военного комплекса. Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях. Учения спланированные, проходят на полигонах в глубине страны или в ее восточной части", - добавил начальник генштаба. Он отметил, что в ответ на "мнимую, надуманную провокацию" западные силы и средства на сегодня спланировали и проводят около 8 учений на территории Литвы, Латвии и Польши. "Общее количество военных на учениях "Железный защитник" на территории Польши задекларировано 34 тысячи. Но это, скажем так, неадекватный ответ. Неизвестно от кого исходит угроза и какие провокации планируют организовать в этот период", - отметил Муравейко. В учениях ОДКБ задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов. В воскресенье в Белоруссии началась серия учений ОДКБ. Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", будут проходить с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия учений прошла в Витебске на площади Победы возле мемориального комплекса "Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам".

2025

