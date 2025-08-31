https://ria.ru/20250831/belorussija-2038659908.html
В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны
В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны - РИА Новости, 31.08.2025
В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны
Начавшиеся в воскресенье учения ОДКБ носят открытый характере, они были заявлены заранее и перенесены вглубь территории Белоруссии, чтобы снизить напряженность... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:42:00+03:00
2025-08-31T14:42:00+03:00
2025-08-31T14:42:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
витебск
одкб
министерство обороны белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038646777_0:177:2637:1660_1920x0_80_0_0_34af290db20ea560f2f4b36b549b99de.jpg
ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг - РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье учения ОДКБ носят открытый характере, они были заявлены заранее и перенесены вглубь территории Белоруссии, чтобы снизить напряженность и показать открытость, заявил журналистам начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко после церемонии открытия учений. "Мы заранее заявили о том, что мы проводим такие учения. Мы заранее обозначили то место, где мы их проводим. Мы не скрываем сценарий содержания и приглашаем всех посетить и посмотреть возможные эпизоды, которые будут отрабатываться в этих учениях. Как показатель, что все открыто, - вы здесь присутствуете, и я уверен, что вас еще пригласят на активную фазу", - сказал Муравейко журналистам. Он подтвердил, что учения не случайно перенесены вглубь страны. "Такое решение было принято президентом нашей страны, чтобы снизить напряженность, показать открытость и толерантность нашего белорусского военного комплекса. Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях. Учения спланированные, проходят на полигонах в глубине страны или в ее восточной части", - добавил начальник генштаба. Он отметил, что в ответ на "мнимую, надуманную провокацию" западные силы и средства на сегодня спланировали и проводят около 8 учений на территории Литвы, Латвии и Польши. "Общее количество военных на учениях "Железный защитник" на территории Польши задекларировано 34 тысячи. Но это, скажем так, неадекватный ответ. Неизвестно от кого исходит угроза и какие провокации планируют организовать в этот период", - отметил Муравейко. В учениях ОДКБ задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов. В воскресенье в Белоруссии началась серия учений ОДКБ. Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", будут проходить с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия учений прошла в Витебске на площади Победы возле мемориального комплекса "Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам".
https://ria.ru/20250831/ucheniya-2038646557.html
https://ria.ru/20250706/shor-2027488980.html
https://ria.ru/20250718/armenija-2029905958.html
белоруссия
польша
витебск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038646777_94:0:2543:1837_1920x0_80_0_0_c6ff22ea654d28a51b9ddf1da15bc754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, витебск, одкб, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, Витебск, ОДКБ, Министерство обороны Белоруссии
В Белоруссии рассказали, почему учения ОДКБ перенесли вглубь страны
Муравейко: учения ОДКБ перенесли вглубь Белоруссии для снижения напряженности
ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг - РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье учения ОДКБ носят открытый характере, они были заявлены заранее и перенесены вглубь территории Белоруссии, чтобы снизить напряженность и показать открытость, заявил журналистам начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко после церемонии открытия учений.
"Мы заранее заявили о том, что мы проводим такие учения. Мы заранее обозначили то место, где мы их проводим. Мы не скрываем сценарий содержания и приглашаем всех посетить и посмотреть возможные эпизоды, которые будут отрабатываться в этих учениях. Как показатель, что все открыто, - вы здесь присутствуете, и я уверен, что вас еще пригласят на активную фазу", - сказал Муравейко журналистам.
Он подтвердил, что учения не случайно перенесены вглубь страны.
"Такое решение было принято президентом нашей страны, чтобы снизить напряженность, показать открытость и толерантность нашего белорусского военного комплекса. Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различного рода инсинуациях и возможных провокациях. Учения спланированные, проходят на полигонах в глубине страны или в ее восточной части", - добавил начальник генштаба.
Он отметил, что в ответ на "мнимую, надуманную провокацию" западные силы и средства на сегодня спланировали и проводят около 8 учений на территории Литвы
, Латвии
и Польши
.
"Общее количество военных на учениях "Железный защитник" на территории Польши задекларировано 34 тысячи. Но это, скажем так, неадекватный ответ. Неизвестно от кого исходит угроза и какие провокации планируют организовать в этот период", - отметил Муравейко.
В учениях ОДКБ
задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов.
В воскресенье в Белоруссии
началась серия учений ОДКБ. Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", будут проходить с 31 августа по 6 сентября.
Торжественная церемония открытия учений прошла в Витебске
на площади Победы возле мемориального комплекса "Освободителям Витебска - советским воинам, партизанам и подпольщикам".