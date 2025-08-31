https://ria.ru/20250831/balashiha-2038631978.html

Площадь пожара на складе в Балашихе составила четыре тысячи "квадратов"

Площадь пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад, составила порядка четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад, составила порядка четырех тысяч "квадратов", сообщает пресс-служба МЧС России. "По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в заявлении.В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники."Тушение пожара осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения", — добавили в МЧС.К месту пожара направили вертолеты Ми-8 и Ка-32.

