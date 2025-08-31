Рейтинг@Mail.ru
05:17 31.08.2025
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл в Вене. РИА Новости, 31.08.2025
КУРСК, 31 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл в Вене. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ. "Я очень надеюсь, что там (в Австрии - ред.) нет идиотов", – сказал Степашин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какая реакция РФ последует, если Австрия вступит в альянс.
в мире, австрия, россия, вена, сергей степашин, нато
В мире, Австрия, Россия, Вена, Сергей Степашин, НАТО
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Медведев выступил с предупреждением Австрии
28 августа, 12:27
 
