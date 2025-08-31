Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО

https://ria.ru/20250831/avstriya-2038609929.html

КУРСК, 31 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл в Вене. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ. "Я очень надеюсь, что там (в Австрии - ред.) нет идиотов", – сказал Степашин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какая реакция РФ последует, если Австрия вступит в альянс.

