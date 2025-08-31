https://ria.ru/20250831/avstriya-2038609929.html
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО - РИА Новости, 31.08.2025
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл в Вене. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T05:17:00+03:00
2025-08-31T05:17:00+03:00
2025-08-31T05:17:00+03:00
в мире
австрия
россия
вена
сергей степашин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78497a0ac1515926f91c001ec38f9f24.jpg
КУРСК, 31 авг – РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл в Вене. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ. "Я очень надеюсь, что там (в Австрии - ред.) нет идиотов", – сказал Степашин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какая реакция РФ последует, если Австрия вступит в альянс.
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038064685.html
австрия
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f9125f93c18135fd1c345379335813f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, вена, сергей степашин, нато
В мире, Австрия, Россия, Вена, Сергей Степашин, НАТО
Степашин прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Степашин, говоря о вступлении Австрии в НАТО, выразил надежду на здравый смысл