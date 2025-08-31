Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 31.08.2025 (обновлено: 12:43 31.08.2025)
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области - РИА Новости, 31.08.2025
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр... РИА Новости, 31.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр Хинштейн."Очередные преступления ВСУ. Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
курская область
беловский район
Новости
происшествия, курская область, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области

Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр Хинштейн.
"Очередные преступления ВСУ. Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
