Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатор Александр Хинштейн."Очередные преступления ВСУ. Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
